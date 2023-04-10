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Происшествия

Пьяный житель Новосокольников угнал ВАЗ

Мужчина угнал автомобиль ВАЗ-210740 от дома на улице Шоссейной в городе Новосокольники. Преступление произошло 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Угнанный легковой автомобиль сотрудники ведомства обнаружили на улице Воровского в Новосокольниках.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с владельцем данной машины, а затем угнал её.  

В отношении жителя Новосокольнического района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

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