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Культура

Работы известного графика подарили Пушкинскому заповеднику

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Наталья Корнилова и Андрей Харшак, художники из Петербурга, привезли в подарок в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 50 предметов из семейного собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Прежде всего это ряд графических работ, среди которых, например, произведения Игоря Корнилова (1926-1987) — известного графика, архитектора, дизайнера, педагога, стоявшего у истоков отечественной системы образования в области дизайна. Кроме того, художники передали в музейные фонды собственные произведения, а также листы, выполненные советским живописцем и графиком, художником-иллюстратором Геннадием Веселовым (1905-1969). «Изобразительную составляющую» подарка дополнили рядом интересных материалов, как то: печатные формы, документы, пригласительные билеты, афиши выставок, фото.

Людмила Тихонова, заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе, особо отметила, что нынешний дар петербургских художников музею не первый. Осенью 2020 года они передали в музейную коллекцию, в частности, 11 большеформатных гравюр Натальи Корниловой — иллюстрации к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина и 16 акварелей Игоря Корнилова: виды Михайловского, выполненные в 1963 году, пейзаж «Над Соротью», сделанный в Тригорском, и многое другое.

Сотрудники «Михайловского» с благодарностью приняли новый подарок, отметив, что значительную его часть музей, вне сомнения, будут использовать при подготовке различных выставочных и просветительских проектов.

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