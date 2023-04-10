В работе администрации Новоржевского района выявили грубое нарушение

17:54, 10 апреля 2023, ПАИ

Грубые нарушения требований федерального законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выявила районная прокуратура в деятельности администрации Новоржевского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

Проверка показала, что местная администрация вопреки требованиям закона не сформировала материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В прокуратуре отметили, что допущенные органом местного самоуправления нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, проживающих на территории Новоржевского района, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим прокуратура направила в районный суд иск с требованием признать незаконным бездействие администрации Новоржевского района, а также обязать ее сформировать резерв материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой.