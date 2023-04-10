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Общество

В Порхов планируется направить ломовоз для ликвидации свалок

С рабочим визитом в Порховский район приехали директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев и заместитель директора Марина Мезенцева. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

На встрече с представителями регоператора присутствовали глава администрации Порховского района Юрий Семенов, заместитель главы администрации Валерий Хабибуллин, главы волостей, а также механик по выпуску автотранспорта автоколонны «Порхов» филиала ООО «Экопром» Дмитрий Ряднов.

В ходе совещания рассмотрели ряд вопросов, касающихся оплаты за вывоз ТКО сезонно проживающими гражданами, начисления платы собственникам жилых помещений, вывоза отходов в рамках предстоящих субботников и православных праздников.

Далее представители «Экопрома» проехали по Порхову и отметили, что за зимний период вокруг контейнерных площадок скопился мусор, который разносит ветром.

В ходе рабочей поездки ее участники наметили план дальнейших действий и определили зону ответственности каждого. По результатам выезда директор филиала Александр Киселев принял решение направить в Порхов ломовоз для ликвидации свалок и вывоза крупногабаритных отходов.

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