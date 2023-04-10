Корпорация МСП посетит Псковскую область для встречи с предпринимателями

17:37, 10 апреля 2023, ПАИ

Корпорация МСП проведет открытый диалог с предпринимательским сообществом Псковской области. В мероприятии примут участие заместитель гендиректора организации Алексей Южанинов, заместитель председателя правления МСП Банка Наталья Ершова, а также дистанционно — специалисты института развития. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В программе — обсуждение мер поддержки, которые реализуются в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе льготных программ кредитования, гарантийной поддержки участниками Национальной гарантийной системы, льготного лизинга, расширения рынков сбыта и участия в закупках крупных компаний с госучастием.

Кроме того, специалисты Корпорации МСП расскажут про сервисы и услуги цифровой платформы МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям.

Также запланировано проведение совещания с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Псковской области.