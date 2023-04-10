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Общество

Более 400 миллионов импортных срезов цветов досмотрено Россельхознадзором

За три месяца 2023 года в Псковской области под контролем управления Россельхознадзора досмотрено более 440 млн, 160,5 тыс. тонн и 3 тыс. куб. м растительной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

За первый квартал 2023 года в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, должностными лицами управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль более 400 млн импортных срезов цветов, более 39 млн штук, 6 тыс. тонн семенного и посадочного материала, 2,7 млн горшочных растений, 160,5 тыс. тонн продовольственных и фуражных (кормовая добавка, жмых, сено) грузов, а также текстильного и хлопкового волокна, табака, гофрокартона, торфа и лекарственного сырья растительного происхождения.

Странами происхождения партий подкарантинной продукции стали более 14 стран мира, основной объём продукции следовал из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Италии.

После осуществления проверочных мероприятий государственными инспекторами управления все партии растительной продукции, соответствующие фитосанитарным требованиям стран – членов ЕАЭС, были допущены к следованию по адресам получателей.

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