Жительница Дедовичского района оштрафована за мошенничество с кредитами

07:01, 11 апреля 2023, ПАИ

10 тысяч рублей заплатит 25-летняя жительница Дедовичского района за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В июле 2022 года у подсудимой возник преступный умысел предоставить кредитору заведомо ложные сведения с целью получения кредита. При оформлении заявления-анкеты девушка указала недостоверные сведения о доходах с места работы, о наличии кредитных обязательств на момент заключения договора, о фактическом месте жительства, об изменении фамилии после вступления в брак. На основании заполненной анкеты ей на карту перечислили деньги, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В установленный 33-дневный срок возврата подсудимая не внесла средства на счет кредитора, причинив банковским организациям материальный ущерб на общую сумму 24 600 рублей.

Подсудимая признала вину в совершении инкриминируемых ей трех преступлений и раскаялась. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, по совокупности преступлений приговором Дедовичского районного суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.