Псковичей приглашают принять участие в месячнике благоустройства

23:23, 10 апреля 2023, ПАИ

Месячный субботник по благоустройству проводит управление городского хозяйства города Пскова. О том, как принять в участие в субботнике, рассказала в эфире радиостанции «7 НЕБО» Татьяна Алексеева, заместитель начальника УГХ администрации Пскова.

Управление городского хозяйства объявляет месячник благоустройства, который продлится с 15 апреля по 15 мая. Татьяна Алексеева пояснила, что администрация города предоставит инвентарь и мешки для уборки, а после собранный мусор будет вывозиться по заявкам управления городского хозяйства.

Чтобы подать заявку, можно позвонить по телефону 29-15-16 или написать на почту управления городского хозяйстваю

Принять участие в мероприятии может каждый.