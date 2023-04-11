Музейное кафе в Изборске сегодня закроют на санитарный день
Кафе «Блинная» музея-заповедника «Изборск» сегодня будет закрыто на санитарный день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике.
«Кафе будет закрыто один день, уже 12 апреля мы снова ждём псковичей и гостей региона в гости! Будем рады видеть вас в нашем музее-заповеднике!» - отметили в учреждении.
Сотрудники музея принесли извинения за временные неудобства и попросили псковичей и гостей региона учесть данную информацию при планировании поездок.
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