Музейное кафе в Изборске сегодня закроют на санитарный день

07:10, 11 апреля 2023, ПАИ

Кафе «Блинная» музея-заповедника «Изборск» сегодня будет закрыто на санитарный день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике.

«Кафе будет закрыто один день, уже 12 апреля мы снова ждём псковичей и гостей региона в гости! Будем рады видеть вас в нашем музее-заповеднике!» - отметили в учреждении.

Сотрудники музея принесли извинения за временные неудобства и попросили псковичей и гостей региона учесть данную информацию при планировании поездок.