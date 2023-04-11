Великолучанка фиктивно прописала гражданина Белоруссии

10:55, 11 апреля 2023, ПАИ

Двое жителей Псковской области подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в феврале 2023 года в одной из деревень Невельского района безработная 27-летняя местная жительница незаконно прописала гражданку Российской Федерации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

А в Великих Луках в марте текущего года 37-летняя горожанка фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Беларусь.