Псковича будут судить за нарушение половой неприкосновенности трех детей

11:16, 11 апреля 2023, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего псковича, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленник нарушил половую неприкосновенность трех детей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит срок за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».