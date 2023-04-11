Псковича будут судить за нарушение половой неприкосновенности трех детей
Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего псковича, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленник нарушил половую неприкосновенность трех детей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит срок за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
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