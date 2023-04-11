Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

12:08, 11 апреля 2023, ПАИ

Более двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и сообщали, что на граждан намереваются незаконно оформить кредиты. А для предотвращения этих противоправных деяний они настоятельно рекомендовали жителям Псковской области срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета».

Других жителей региона мошенники ввели в заблуждение во время операций купли-продажи различных товаров на интернет-сайтах. Также некоторые пользователи сети интересовались возможностью заработка за счет инвестиций в акции крупной компании.

В итоге ряд жителей Пскова, Великих Лук и Острова после общения со злоумышленниками недосчитались в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.