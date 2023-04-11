Память малолетних узников фашистских концлагерей почтили в Пскове

12:37, 11 апреля 2023, ПАИ

Траурное мероприятие, посвященное памяти малолетних узников концлагерей, прошло в сквере Павших Борцов в Пскове 11 апреля, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, присутствовавшая на мероприятии, рассказала личную историю, которая связывает её семью с событиями Великой Отечественной войны.

«Для меня сегодняшний день особенный и по личным причинам. Моему отцу было 10 лет в 1942 году. В Себежском районе Псковской области их, мальчишек и девчонок, собрали в один вагон и собрались отправлять в чужую страну. Но им удалось убежать», - вспомнила она.

В памятном мероприятии приняли участие ветераны, в том числе малолетний узник, почётный гражданин Пскова Раиса Кузина, представители органов исполнительной и законодательной власти, жители города.