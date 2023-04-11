Псковичи могут сходить на балет со скидкой 20%

13:22, 11 апреля 2023, ПАИ

Билеты со скидкой 20% на гала-концерт «Шедевры балетной классики» предлагают псковичам в честь Международного дня танца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«В апреле мы принимаем на нашей сцене уже известный Пскову коллектив «Санкт-Петербургский балет». У зрителей появится возможность посмотреть спектакли «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», а кульминацией гастрольного тура станет гала-концерт», - уточнили в театре.

Спектакли пройдут с 22 по 24 апреля.

Для всех действительна скидка в 20% на гала-концерт в кассе и онлайн по промокоду ГАЛА22 (22.04) и ГАЛА24 (24.04). По «Пушкинской карте» - скидка в 20% на все балеты онлайн и в кассе. Для пенсионеров - скидка в 20% на все балеты в кассе.