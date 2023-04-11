В центре по охране памятников опровергли факт вандализма на месте гибели Матросова

15:13, 11 апреля 2023, ПАИ

Для мемориала в деревне Чернушки Локнянского района на месте гибели Александра Матросова готовят новые кубы. Для этого специалисты сделали слепки с уже установленных с помощью материала, который оставил следы. Об этом сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко.

Таким образом он опроверг информацию о факте вандализма на месте гибели героя. «Глава района в курсе происходящих событий. Она понимает, что там проводятся работы, она нам с ними и помогает. А заместитель, видимо, был не в курсе. Но он молодец, что заметил, увидел, не оставил это без внимания, просто получилось небольшое несогласование между двумя ведомствами», - уточнил Алексей Калиненко.

Он также рассказал, что замена всех кубов на новые производится по поручению губернатора Псковской области. «Мы свою работу сделали, размеры кубов сняли, скоро будет всё новое. И этот куб также будет заменен на новый, идеальной и правильной формы», - отметил Алексей Калиненко.

В настоящее время уже отлиты 19 новых кубов. «Мы планировали их установить ещё 1 апреля, но нам помешала погода. Надеемся, что на следующей неделе будет лучше», - добавил собеседник агентства. По его словам, помешала ситуация с дорогами и проездами, которые размыло.

«Почва должна немного подсохнуть, потому что мы работаем на открытом грунте. И этот грунт своей техникой мы не должны покалечить. В следующий вторник, если не будет дождей, мы будем выезжать на объект», - рассказал Алексей Калиненко.

Также впоследствии вместе с подрядной организацией будет решен вопрос об утилизации старых кубов.