Порхович до смерти избил гостя во время застолья

17:06, 11 апреля 2023, ПАИ

Во время застолья порхович до смерти избил своего гостя, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

7 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Порхове тела 44-летнего местного жителя. По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался в результате массивного внутрибрюшного кровотечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний хозяин квартиры, который избил гостя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, а предполагаемый злоумышленник и его гости предпочли скрыть этот факт от прибывших на место инцидента экстренных служб.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.