Борщевик в Пскове будут косить не менее двух раз за сезон

18:31, 11 апреля 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин опубликовал план борьбы с борщевиком на этот год в своём телеграм-канале.

В местах, не несущих вреда окружающей среде и жителям, борщевик будут опрыскивать гербицидами. Покос растений планируется вблизи рек и мест отдыха горожан не менее двух раз за сезон.

«Напоминаю, что собственники должны сами обрабатывать свои земельные участки!» — сообщил глава города.

Отметим, что контрольное управление будет продолжать проверки земель собственников с целью борьбы с борщевиком в этом году.