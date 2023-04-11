Борщевик в Пскове будут косить не менее двух раз за сезон
Глава города Пскова Борис Елкин опубликовал план борьбы с борщевиком на этот год в своём телеграм-канале.
В местах, не несущих вреда окружающей среде и жителям, борщевик будут опрыскивать гербицидами. Покос растений планируется вблизи рек и мест отдыха горожан не менее двух раз за сезон.
«Напоминаю, что собственники должны сами обрабатывать свои земельные участки!» — сообщил глава города.
Отметим, что контрольное управление будет продолжать проверки земель собственников с целью борьбы с борщевиком в этом году.
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