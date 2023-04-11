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Псковичка стала бронзовым призёром Кубка России по джиу-джитсу

Начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Татьяна Клименко стала бронзовым призёром Кубка России по джиу-джитсу, сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В Рязани в Академии единоборств завершились старты Кубка России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по джиу-джитсу. На татами за награды состязаний боролось более 1 500 спортсменов из более чем трёх десятков регионов, в том числе Татьяна Клименко.

Псковичка представляла Академию джиу-джитсу Dragon's Dan Pskov под руководством Фёдора Шумейко и выступала в разделе не-ваза (борьба в партере) в весовой категории 63 кг. Спортсменка провела три схватки, выиграла одну из них, применив болевой приём. Во время двух других девушка достойно уступила соперницам и стала бронзовым призёром соревнований.

«Я очень счастлива, что смогла войти в число призёров на турнире столь высокого уровня. Мои соперницы — сильнейшие спортсменки, входящие в состав сборной России. Это придаёт мне дополнительные силы, стимулирует идти дальше и улучшать свой результат», — поделилась Татьяна Клименко.

Добавим, капитан внутренней службы — мама четверых детей. За восемь лет, что она занимается борьбой джиу-джитсу, не раз выигрывала региональные, всероссийские и международные соревнования, благодаря чему сначала успешно выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а затем защитила и звание мастера спорта России.

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