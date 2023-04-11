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Финальный этап школьной лиги КВН завершился в Острове

Фото газеты «Островские вести»

В центре культуры «Юбилейный» состоялся финальный этап конкурса Школьной лиги КВН, сообщает газета «Островские вести».

В финале встретились четыре команды школ города: «Пол-локтя в меле» (гимназия), «Школота» (школа № 1), «По барабану» (школа № 3) и «Школа времени» (школа № 4). Главная тема КВН — «Звонок для учителя» — была посвящена Году педагога и наставника.

На сцене центра культуры ребята демонстрировали своё остроумие, вокальное и хореографическое мастерство, актёрские навыки. Болельщики как могли поддерживали своих фаворитов. В ход шли плакаты и всевозможные кричалки.

Фото газеты «Островские вести»

У каждой команды была своя изюминка, чувство юмора и творческий подход каждой из команд были на высшем уровне.

Как сказала, подводя итоги, председатель жюри, председатель территориальной избирательной комиссии Островского района Валентина Егорова, у всех команд-участниц высокий уровень творчества, каждая проявила себя, кто в танце, кто в песне, кто в шутке.

«И что вы сейчас стоите на этой сцене — уже молодцы. Благодаря вам мы видим, что у игры весёлых и находчивых — КВН — в районе есть будущее».

Фото газеты «Островские вести»

Победительницей была признана команда школы № 4 — «Школа времени». Руководителем и идейным вдохновителем команды выступила педагог и наставник Ирина Алексеева. Победителям были вручены диплом и кубок, остальным командам — дипломы за участие.

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