Упростить назначение мер соцподдержки предложил Минтруд

20:42, 11 апреля 2023, ПАИ

Минтруд России предложил упростить назначение мер социальной поддержки. Необходимо освободить граждан от сбора справок, если сведения уже есть в государственных информационных системах, сообщил глава министерства Антон Котяков.

Минтруд предложил ввести единые подходы к процессам назначения федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки, соответствующий проект постановления Правительства РФ размещён для общественного обсуждения.

Добавляется, что в случае принятия документа законодательством будет чётко определено, какие сведения при назначении мер социальной поддержки необходимо получать путём межведомственного взаимодействия, а какие справки допустимо запросить у гражданина: перечень таких дополнительных справок жёстко ограничен и касается только тех ситуаций, когда данных нет в государственных информационных системах.

В министерстве также пояснили, что если назначение меры поддержки предусматривает подачу дополнительных документов, то орган, который назначает выплату, должен будет сообщить гражданину о необходимости подать такие документы сразу, на этапе рассмотрения заявления, в момент подачи заявления на получение соцподдержки на портале госуслуг будет представлен перечень документов, которые необходимо предоставить лично.

