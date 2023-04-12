Женщин из Псковской области приглашают на работу

00:28, 12 апреля 2023, ПАИ

В кадровом центре города Пскова запускается работа женского клуба с почти одноимённым названием «Женский интерес». Об этом сообщает врио председателя комитета по труду Псковской области Алёна Трунова.

В сообщество приглашаются женщины, которые ищут удалённую работу или работу с гибким графиком, окончившие обучение по сертификату или в рамках национального проекта «Демография», выпускницы учебных заведений СПО и ВПО, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жёны военнослужащих и мобилизованных участников СВО, участницы госпрограммы переселения соотечественников, женщины предпенсионного возраста и многие другие.

Первое мероприятие пройдёт уже 14 апреля в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Чтобы присоединиться к клубу, приходите по адресу г. Псков, ул. Коммунальная, 71а. Начало мероприятий — в 10:00.