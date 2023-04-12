Власти прокомментировали данные о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

08:58, 12 апреля 2023, ПАИ

Глава города Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд назвал фейком данные о якобы падении неопознанного объекта, по данным властей, на предполагаемом месте падения ничего не обнаружено, пишет РИА Новости.

В ночь на среду в социальных сетях появились видео с падением в Богдановиче в 80 километрах от Екатеринбурга похожего на метеорит объекта, падение неизвестного объекта сопровождалось громким звуком.

Затем в Сети появились фото якобы с НЛО, приземлившимся в карьер недалеко от города.

«Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы – все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», - написал Нейфельд в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Как добавили в мэрии, в единую дежурную диспетчерскую службу сообщений о падении неопознанных объектов в городе не поступало. «На место предположительного падения выезжали спецслужбы – ничего не обнаружено. Специалисты продолжают выяснять информацию о появлении в интернете видеороликов», - отметили власти.

В региональном главке МЧС РИА Новости также пояснили, что сообщений о падении летающих объектов в регионе не поступало.