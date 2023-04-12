Волна сообщений о минировании зданий в Пскове продолжается

10:07, 12 апреля 2023, ПАИ

Волна сообщений о минировании зданий в Пскове продолжается. Поступила информация о взрывных устройствах в Псковском театре драмы, на почте по адресу Стахановская, 1, в школе №18, в детсадах №16 и №7, на Псковском гормолзаводе, в Центре соцобслуживания, в комитете юстиции Псковской области.

Ранее утром также поступали сообщения о минировании школ и детсадов.