Волна сообщений о минировании зданий в Пскове продолжается
Волна сообщений о минировании зданий в Пскове продолжается. Поступила информация о взрывных устройствах в Псковском театре драмы, на почте по адресу Стахановская, 1, в школе №18, в детсадах №16 и №7, на Псковском гормолзаводе, в Центре соцобслуживания, в комитете юстиции Псковской области.
Ранее утром также поступали сообщения о минировании школ и детсадов.
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