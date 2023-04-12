До семи лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона

15:25, 12 апреля 2023, ПАИ

Безработный пскович обвиняется в краже мобильного телефона с применением насилия. Злоумышленника удалось найти по горячим следам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 10 апреля возле дома на улице Кузбасской Дивизии. Неизвестный отобрал мобильный телефон у 47-летнего мужчины, отдыхавшего на скамейке. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1995 года рождения. Похищенный телефон обнаружен и изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.