Пскович украл из магазина сыр

11:07, 12 апреля 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала несколько упаковок сыра.

По факту хищения проводится проверка.