Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович украл из магазина сыр

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала несколько упаковок сыра.

По факту хищения проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

Волна сообщений о минировании зданий в Пскове продолжается
12 апреля 2023

Учеников школы №25 в Пскове эвакуировали из здания
12 апреля 2023

Поступают сообщения о минировании школ и детсадов в Пскове
12 апреля 2023

Три пожара произошло в Псковской области за сутки из-за неосторожного обращения с огнём
11 апреля 2023

ВИДЕО В Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект

11 апреля 2023

Ещё два бойца из Псковской области погибли в зоне СВО
11 апреля 2023

Жилой дом сгорел в Печорах из-за короткого замыкания
11 апреля 2023

ВИДЕО В Псковском районе тушат пожар вблизи жилых домов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...