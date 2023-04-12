Пскович украл из магазина сыр
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала несколько упаковок сыра.
По факту хищения проводится проверка.
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