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Спорт

Подрядчик устранит дефекты на строящемся ФОКОТе в Новоржеве

Строящийся ФОКОТ в Новоржеве осмотрели в ходе рабочей поездки представители комитета по спорту Псковской области и управления капитального строительства региона, передаёт корреспондент ПАИ.

«Объект находится в работе после зимнего сезона. Мы понимаем важность того, что жители должны войти в летний сезон и в Новоржеве, и в других муниципалитетах Псковской области с хорошими новыми объектами спорта», - сказал заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов.

По его словам, после зимы на объекте были обнаружены дефекты, которые устранят в рамках гарантийных обязательств. «Сейчас идет оценка масштаба нарушений, мы определяем сроки. Объект находится под контролем комитета спорта Псковской области, управления капитального строительства, партии «Единая Россия». Все мы совместными усилиями этот объект будем выводить», - сказал Дмитрий Сопотов.

В состав ФОКОТа входят площадки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тренажерная зона, беговая дорожка.

Главный специалист отдела строительного контроля технического сопровождения Управления капитального строительства Псковской области Анастасия Райкевич объяснила, что срок устранения дефектов специалисты определят после поездки и составления дефектного акта.

«Здесь ещё должны быть защитное покрытие на беговых дорожках, разметка, тактильные плитки. Их в условиях зимы было сделать невозможно из-за минусовых температур. Подрядчик обязуется все доделать и устранить», - подчеркнула Анастасия Райкевич.

Напомним, заказчиком строительства спортивного сооружения выступила область, поскольку в своё время район не справился с этой задачей. Выделенные средства пришлось экстренно перераспределять, чтобы сохранить объект спорта для жителей области, построив его в другом муниципальном образовании.

Строительство ФОКОТа в Новоржеве началось в марте 2022 года. Дополнительные средства на эти цели в связи с подорожанием материалов выделил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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