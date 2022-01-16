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Общество

22,8 млн рублей получил Новоржевский район на реализацию региональных проектов

На реализацию региональных проектов в Новоржевском районе в 2021 г. было направлено 22,8 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На эти деньги приведён в порядок Летний парк в Новоржеве, хоть и с нарушением сроков, отметил Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт губернатора

По проекту «Успех каждого ребенка» 1,9 млн рублей были направлены на ремонт спортивных залов в Вехнянской и Новоржевской школах.

Для Новоржевской школы и Дома детского творчества приобретены учебные пособия, мебель, микроскопы и ноутбуки на сумму 1,63 млн рублей.

3 млн рублей было предусмотрено на благоустройство 6 дворов, однако администрация района смогла заключить контракт с подрядчиком только 14 декабря. Из-за неблагоприятных для ремонта погодных условий контракт был расторгнут, а деньги возвращены в федеральный бюджет.

Для переселения людей из аварийного жилья было приобретено 12 квартир на вторичном рынке, добавил губернатор региона.

Кроме того, в этом году в Новоржеве будет возведён ФОКОТ. Заказчиком выступает область, так как в своё время район не справился с этой задачей и выделенные средства пришлось экстренно перераспределять, чтобы сохранить объект спорта для жителей области, построив его в другом муниципальном образовании. Оборудование для города уже поставлено, строительство начнётся, как только установится благоприятная погода.

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