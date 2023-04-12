Жителя Струг Красных осудили за пожар, в котором погибла женщина

13:44, 12 апреля 2023, ПАИ

35-летнего уроженца Струг Красных осудили за причинение смерти по неосторожности. Преступление произошло 30 октября 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, находясь со своей знакомой в доме на улице Боровой в посёлке Струги Красные, решил развести огонь для обогрева. Он нашел одежду и положил её на кирпичи, которые лежали на полу, после чего, не убедившись в безопасности своих действий, поджег устроенное кострище. Произошел пожар, который он потушить не смог. Разбудить женщину ему не удалось, так как она была пьяна и встать не смогла, а мужчина не смог ее вытащить.

В результате произошел пожар, в ходе которого на месте происшествия от отравления угарным газом женщина погибла. В содеянном подсудимый раскаялся

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.