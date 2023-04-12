Три дела об убийствах в Псковской области рассмотрели на совещании в Петербурге

15:05, 12 апреля 2023, ПАИ

Оперативное совещание, на котором рассмотрели результаты работы Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, провел заместитель председателя СК России Александр Клаус в Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе встречи сотрудники СК представили отчеты о ходе и результатах расследования ряда уголовных дел.

В совещании приняли участие руководители и сотрудники регионального следственного управления, а также отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

«Благодаря принятым организационным мерам по улучшению качества работы на данном направлении в следственном управлении отмечается постепенное увеличение показателей по направлению в суд уголовных дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и тяжких преступлениях против половой неприкосновенности, предварительное следствие по которым ранее приостанавливалось», - отметили в комитете.

Так, в 2022 году количество таких дел превысило аналогичный показатель предыдущего года в три раза. За период 2023 года Следственное управление по Псковской области, помимо прочих, направило дело в суд в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины более 22 лет назад, а также в отношении трех мужчин, изобличенных в совершении группой лиц убийства знакомого в 2003 году.

«Указанные преступления, совершенные в условиях неочевидности, были раскрыты спустя длительное время после их совершения, в том числе вследствие грамотного исполнения полученных указаний и рекомендаций. По ряду уголовных дел, ранее поставленных на контроль, установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Расследование по ним продолжается», - подчеркнули в СК.

Также в рамках совещания сотрудники ведомства изучили три уголовных дела об убийствах, совершенных на территории Псковской области в 2000-2005 годах, предварительное следствие по ним ранее было приостановлено. По каждому уголовному делу выдвинули наиболее приоритетные версии и рассмотрели планы дальнейшего расследования.

Александр Клаус дал указания о принятии конкретных мер по устранению недостатков, допущенных на первоначальных этапах следствия, проведении определенных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и экспертных исследований, направленных на изобличение виновных и привлечение их к уголовной ответственности.