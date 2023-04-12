Псковская область отмечена за развитие библиотечного дела в школах

16:40, 12 апреля 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с президентом Российской школьной библиотечной ассоциации Татьяной Жуковой. Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, темами для обсуждения стали популяризация чтения и развитие библиотечного дела.

Участие в мероприятии также приняли представители региональных библиотек, областного комитета по образованию, центра повышения квалификации педагогов.

Татьяна Жукова обратила внимание, что Псковская область активно участвует в процессе модернизации библиотечного дела в школах и выступает площадкой для Всероссийского форума школьных библиотекарей. Здесь специалисты обмениваются опытом, презентуют лучшие практики. Президент ассоциации в ходе встречи представила журналы и дидактические материалы, а также поделилась своим опытом по организации работы библиотек в школах.

Вера Емельянова в свою очередь выразила готовность со стороны региона продолжать содействие в вопросе развития библиотечного дела в образовательных учреждениях в форматах повышения квалификации специалистов, реализации перспективных инициатив.

«Следующий год — год юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И на это как нельзя лучше ложится концепция популяризации чтения для всех: от дошкольников до взрослых. К этой дате мы можем организовать очередной съезд всероссийского форума и найти те самые прорывные идеи и инициативы, которые можно будет реализовать при поддержке исполнительных органов региона и грантовых средств», — подчеркнула первый вице-губернатор.

На встрече презентовали наброски проекта поддержки школьных библиотек с привлечением партнерских организаций. Вера Емельянова и участники совещания смогли задать свои вопросы касательно механизмов реализации инициативы, а также внесли предложения, которые могут поспособствовать его дальнейшей реализации.