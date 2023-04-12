800 тысяч рублей и четырёх тысяч евро лишилась псковичка из-за мошенников

16:00, 12 апреля 2023, ПАИ

800 тысяч рублей и более четырёх тысяч евро лишилась 75-летняя псковичка из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С февраля по апрель жительница Пскова общалась по телефону с неизвестными гражданами, которые обещали ей дивиденды от инвестирования в акции известной компании. Однако для этого ей понадобилось взять кредит и использовать собственные сбережения.

В итоге горожанка убедилась, что «брокеры» вводят ее в заблуждение. При этом она, по предварительным данным, лишилась в общей сложности 800 тысяч рублей и 4200 евро. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках уголовного дела.