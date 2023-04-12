Организаторы фестиваля «Цвет белой стены» объявили о приёме фоторабот

22:06, 12 апреля 2023, ПАИ

Организаторы фестиваля «Цвет белой стены» опубликовали положение о приёме фотографий для участия в фестивале, сообщается в группе «Творческое объединение «Фотодело».

В этом году особенностью фестиваля станет его тематическая направленность. По условиям положения о фестивале жанр фотографий может быть любой: пейзаж, натюрморт, портрет, репортаж, lifestyle-фотография, уличная фотография, аэрофотосъёмка, свадебное фото, рекламная фотография, арт-фото, фотоколлаж, репродукция, фотоохота, макрофотография, панорамная фотография, ночная фотография, мобилография и т. д.

Чтобы принять участие в фотофестивале «Цвет белой стены», необходимо заполнить специальную форму регистрации. Перед регистрацией обязательно нужно ознакомиться с положением о фестивале.

Напоминаем, что проект «X, юбилейный Международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены» стал победителем в первом конкурсе на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив.