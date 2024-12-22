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Общество

Съемки фильма о «великолукском Сусанине» продолжаются в Куньинском районе

Съемки сцен фильма с рабочим названием «Семь верст до рассвета» о подвиге Матвея Кузьмина прошли у деревни Клин Куньинского района сегодня, 22 декабря. Об этом пишет газета «Пламя».

В съемках принимали участие две лошади из Питера, питерские реконструкторы из разных клубов, а также местные жители, которые собирали необходимый реквизит.

Роль Матвея Кузьмина исполнит Федор Добронравов. В одной из ролей задействована также руководитель Ущицкого дома культуры Светлана Белугина, которая оказывала консультативную помощь съемочной группе.

Группа неоднократно бывала в Ущицком музее боевой славы, где имеется информация о 31-й отдельной курсантской бригаде, на пулеметчиков которой и вывел фашистов Матвей Кузьмин.

Напомним, кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимет кинокомпания «Студия «Река». Премьера фильма запланирована на 2025 год.

14 февраля 1942 года в нескольких километрах от Великих Лук 83-летний Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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