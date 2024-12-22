12-метровую новогоднюю ель установили в Острове

19:40, 22 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку установили на центральной площади Острова, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Высота елки составляет более 12 метров. В ближайшее время работники производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного участка Островского района приступят к украшению новогодней ели иллюминацией, гирляндами, шарами, снежинками и звёздочками.

Также, готовя городское пространство к праздничным дням, коммунальщики размещают на общественных пространствах различные арт-объекты: новогодние инсталляции, сияющие гирлянды, входные арки и многое другое, отметил Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что праздничную новогоднюю ёлку установили в центре Себежа.