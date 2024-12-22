Россиянам напомнили, где нельзя использовать пиротехнику

22:18, 22 декабря 2024, ПАИ

Где запрещено использовать пиротехнику, рассказала член Ассоциации юристов России, управляющий партнёр «Легес Бюро» Мария Спиридонова. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, пиротехнику запрещено использовать в лесу, возле домов, в помещениях, на балконах, крышах, из окон. Нельзя запускать фейерверк и петарды вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи. Также пиротехнику нельзя использовать в метель.

Кроме того, зажигать фейерверки или петарды могут только люди старше 16 лет и лишь на открытой местности в радиусе 50 метров от домов, отметила Мария Спиридонова. При этом правила не касаются бенгальских огней и хлопушек.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности. Однако в новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты.