С небольших осадков начнётся на Северо-Западе последняя рабочая неделя года

22:42, 22 декабря 2024, ПАИ

С небольших осадков начнётся на Северо-Западе последняя рабочая неделя года. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Однако, начиная со среды, ненастная погода сохранится только на севере и востоке региона.

В течение недели днём будет преобладать температура от –5 до 0 градусов. На юго-западе ожидаются оттепели от 0 до +3 градусов.

Напомним, 23 декабря в Псковской области ожидаются гололедица и мокрый снег.