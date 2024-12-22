С небольших осадков начнётся на Северо-Западе последняя рабочая неделя года
С небольших осадков начнётся на Северо-Западе последняя рабочая неделя года. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Однако, начиная со среды, ненастная погода сохранится только на севере и востоке региона.
В течение недели днём будет преобладать температура от –5 до 0 градусов. На юго-западе ожидаются оттепели от 0 до +3 градусов.
Напомним, 23 декабря в Псковской области ожидаются гололедица и мокрый снег.
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