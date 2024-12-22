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Общество

Раненую сову спасли в Дно

Сову с повреждённым крылом спасла Вера Калита с дочерью из Дно, пишет газета «Дновец».

Раненую сову спасли в Дно. Фото здесь и далее: газета «Дновец»

«Совушка каким-то образом сама к ним пришла. Есть предположение, что птицу сбил поезд. Женщины выяснили, что сове может помочь Ольга Бабкина из Пскова, которая выхаживает диких животных», – отметили в газете.

На ночь сову приютили Владислав и Ирина Петровы, а жительница Дно Марина Ротко наутро отвезла сову в Псков, где её осмотрели в ветклинике и сделали вывод, что птица будет жить.

Дновская сова будет зимовать у Ольги Бабкиной. «Мы планируем отпустить птицу на волю весной, чтобы она окрепла и зимой не замёрзла. Пусть дновцы не волнуются: у этой совы было столько спасателей, что у неё обязательно всё будет хорошо. Я полностью уверена, что птица выздоровеет и будет жить!» – сказала Ольга Бабкина.

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