В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладывать коммуникации
Прокладка коммуникаций методом горизонтально направленного бурения продолжается в Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Монтаж соединительных колодцев проходит возле Лазаревской церкви, на территории перед церковью Николы Вратаря и Петровской башней, на площади перед Михайловским собором, рядом с монастырской ризницей.
Это один из завершающих этапов в технологии МГНБ.
Прокладка коммуникаций — часть большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного ансамбля обители.
Благоустройство монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря. Проект планируется реализовать к августу 2023 года.