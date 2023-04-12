В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладывать коммуникации

23:05, 12 апреля 2023, ПАИ

Прокладка коммуникаций методом горизонтально направленного бурения продолжается в Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Монтаж соединительных колодцев проходит возле Лазаревской церкви, на территории перед церковью Николы Вратаря и Петровской башней, на площади перед Михайловским собором, рядом с монастырской ризницей.

Это один из завершающих этапов в технологии МГНБ.

Прокладка коммуникаций — часть большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного ансамбля обители.

Благоустройство монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря. Проект планируется реализовать к августу 2023 года.