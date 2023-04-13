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Общество

Ипатий Чудотворец наступил по народному календарю

Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.

Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.

На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

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