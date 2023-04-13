Более 20 мешков мусора собрали в Корытово

23:39, 12 апреля 2023, ПАИ

В рамках проекта «Чистая страна» на левом берегу реки Великой в Корытово общественники привели в порядок прибрежную территорию и убрали несанкционированную свалку. Об этом на своей странице сообщила Наталья Мельникова.

Ранее с просьбой о помощи в соцсетях обратилась местная жительница. На призыв откликнулись депутаты Псковской городской Думы, сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтёры Ресурсного центра добровольчества, члены молодёжного совета отделения Социального фонда, соцзащиты, местные жители.

В ходе уборки было собрано более 20 мешков мусора.