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Общество

Более 20 мешков мусора собрали в Корытово

Фото Натальи Мельниковой

В рамках проекта «Чистая страна» на левом берегу реки Великой в Корытово общественники привели в порядок прибрежную территорию и убрали несанкционированную свалку. Об этом на своей странице сообщила Наталья Мельникова. 

Фото Натальи Мельниковой

Ранее с просьбой о помощи в соцсетях обратилась местная жительница. На призыв откликнулись депутаты Псковской городской Думы, сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтёры Ресурсного центра добровольчества, члены молодёжного совета отделения Социального фонда, соцзащиты, местные жители.

В ходе уборки было собрано более 20 мешков мусора.

Фото Натальи Мельниковой

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