Фотовыставка «Городская жизнь» откроется в псковском колледже 14 апреля

00:27, 13 апреля 2023, ПАИ

Дипломная фотовыставка «Городская жизнь» откроется 14 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, сообщает группа «Псковский областной колледж искусств» в соцсети «ВКонтакте».

Автор выставки — выпускница специализации «фото- и видеотворчество» Елизавета Клементьева. Она представит свою фотовыставку в жанре уличной фотографии: это жанр, который фиксирует случайные происшествия и повседневную жизнь людей. Здесь ничего не инсценируется и не планируется, здесь нет моделей, не используется студийный свет, а вместо самих людей на снимках могут отображаться следы их присутствия.

Открытие выставки — в 12:20. Адрес отделения культуры и искусств колледжа — ул. Набат, 5.