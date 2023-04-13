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Происшествия

Мусоровоз вспыхнул в Бежаницком районе

Мусоровоз вспыхнул в деревне Андрюшино Бежаницкого района 12 апреля в 14:37. В грузовом автомобиле ГАЗ-3307 2011 года выпуска огнем повреждены кабина и моторный отсек. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В палкинской деревне Шарански сгорели три хозяйственные постройки и навес. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом.

В 16:23 в псковской деревне Череха загорелась кровля. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасен жилой дом на две семьи. По той же причине в 16:04 произошел пожар в бане в деревне Вербилово Пустошкинского района. Повреждены стена и дверь в парильное помещение. 

В 17:38 в опочецкой деревне Виселки сгорел нежилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Спасена баня.

В 18:31 случился пожар в деревне Партизанская Гдовского района. В бане огнём повреждена внутренняя отделка. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Ночью, в 2:48, произошло возгорание на улице Революционной в Порхове. На территории пилорамы в подсобном помещении огнем повреждены стены, сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 3:44 на улице Герцена в Невеле сгорел пластиковый контейнер. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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