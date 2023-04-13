Порховича приговорили к пяти годам колонии за смертельное ДТП

11:51, 13 апреля 2023, ПАИ

55-летний житель Порховского района, совершивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, отправится в колонию-поселение на пять лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2022 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял транспортным средством ВАЗ-2109. Около деревни Городок Порховского района мужчина не справился с управлением автомобилем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, где перевернулось на крышу. Установлено, что мужчина ехал с превышением скорости.

В результате ДТП пассажирке автомобиля ВАЗ-2109 был причинен тяжкий вред здоровью, женщина скончалась.

Приговором Порховского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя, данных, характеризующих личность подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.