Псковские компании заплатят более 7 млн рублей за незаконную рубку леса

13:24, 13 апреля 2023, ПАИ

Ущерб на сумму более семи миллионов рублей обязал выплатить суд арендаторов лесных участков в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Между комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области и ООО «Ланган» заключен договор аренды лесного участка в Себежском районе. В ноябре 2020 года комиссия ГКУ Псковской области «Себежское лесничество» выехала на участок для проведения проверочных мероприятий. В результате обследования выяснилось, что количество выпиленных деревьев по породам не соответствует количеству деревьев, указанным в лесной декларации. Общий ущерб от незаконной рубки, согласно расчету комитета, составил 5 709 300 рублей.

Арбитражный суд Псковской области установил, что в период заготовки лесной участок находился в фактическом владении и использовался ООО «Ланган». Суд признал исковые требования правомерными и удовлетворил их в заявленном размере.

В другом деле суд взыскал ущерб, причиненный лесному фонду Порховского района, в размере 2 191 550 рублей с ООО «Сервискомплект». Суд установил вину ООО «Сервискомплект» в рубке лесных насаждений за пределами отведенной делянки.