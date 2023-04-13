Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь

13:31, 13 апреля 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина сформировал репертуар на первую половину июня и открыл продажи билетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В июне театр покажет последние весенние премьеры «Лягушки» и «Говорит Москва», к зрителю вернутся спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», а также будет открыт новый сезон концертов-квартирников на свежем воздухе.

Театр рекомендует жителям и гостям города, у которых нет возможности посетить премьеры этого сезона в апреле и мае, обратить внимание на показы спектаклей «Лягушки» Мо Яня (режиссер Никита Кобелев) 1 июня и «Говорит Москва» Юлии Поспеловой (режиссер Александр Суховский) 9 июня. В обоих спектаклях занята актриса Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

2 и 4 июня на сцену вернется спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», а 14 и 16 июня – его вторая часть «Постой, паровоз! Вторая ходка» в постановке Дмитрия Месхиева.

В репертуаре и хиты последних лет – спектакли «Морфий» Михаила Булгакова (режиссер Антон Федоров), «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова (режиссер Дмитрий Месхиев), «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова (режиссер Семен Серзин).

Также в афишу вошли спектакли, давно полюбившиеся широкой публике, – пушкинские «Метель» и «Пиковая дама», «Ионыч» Чехова, «Отелло» Шекспира, комедия о поэтах Серебряного века «Пленные духи» современных драматургов Пресняковых. Кроме того, в июне зрители смогут увидеть в театре спектакль в постановке Юлии Пересильд «Каштанка».

Сезон квартирников на свежем воздухе «Бейрут», вызвавших большой интерес у горожан в прошлом году, театр откроет 11 июня. Концерт артистов театра, как и прежде, будет бесплатным для зрителей.

117-й театральный сезон в Пскове завершится в июле, а репертуар июня будет дополнен в ближайшее время