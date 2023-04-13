Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина сформировал репертуар на первую половину июня и открыл продажи билетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В июне театр покажет последние весенние премьеры «Лягушки» и «Говорит Москва», к зрителю вернутся спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», а также будет открыт новый сезон концертов-квартирников на свежем воздухе.

Театр рекомендует жителям и гостям города, у которых нет возможности посетить премьеры этого сезона в апреле и мае, обратить внимание на показы спектаклей «Лягушки» Мо Яня (режиссер Никита Кобелев) 1 июня и «Говорит Москва» Юлии Поспеловой (режиссер Александр Суховский) 9 июня. В обоих спектаклях занята актриса Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

2 и 4 июня на сцену вернется спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», а 14 и 16 июня – его вторая часть «Постой, паровоз! Вторая ходка» в постановке Дмитрия Месхиева.

В репертуаре и хиты последних лет – спектакли «Морфий» Михаила Булгакова (режиссер Антон Федоров), «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова (режиссер Дмитрий Месхиев), «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова (режиссер Семен Серзин).

Также в афишу вошли спектакли, давно полюбившиеся широкой публике, – пушкинские «Метель» и «Пиковая дама», «Ионыч» Чехова, «Отелло» Шекспира, комедия о поэтах Серебряного века «Пленные духи» современных драматургов Пресняковых. Кроме того, в июне зрители смогут увидеть в театре спектакль в постановке Юлии Пересильд «Каштанка».

Сезон квартирников на свежем воздухе «Бейрут», вызвавших большой интерес у горожан в прошлом году, театр откроет 11 июня. Концерт артистов театра, как и прежде, будет бесплатным для зрителей.

117-й театральный сезон в Пскове завершится в июле, а репертуар июня будет дополнен в ближайшее время

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь
13 апреля 2023

Книжный форум «Русский Запад» cтартует в Пскове 17 апреля

13 апреля 2023

Режиссер спектакля «Лягушки» станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»
13 апреля 2023

Псковский архитектор предложил посвятить мурал Юлии Пересильд

13 апреля 2023

Фотовыставка «Городская жизнь» откроется в псковском колледже 14 апреля
12 апреля 2023

Пасхальный концерт состоится в Пскове на следующей неделе
12 апреля 2023

Мастер-классы Светланы Тишиной по физике пройдут в рамках книжного фестиваля

12 апреля 2023

Второй выпуск новой программы «День музея» вышел на телеканале «Первый Псковский»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...