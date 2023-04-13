Экологический фестиваль «Чистый город» пройдёт в Пскове

15:31, 13 апреля 2023, ПАИ

Экологический фестиваль «Чистый город» пройдёт в Пскове с 17 по 23 апреля. Программу мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню Матери-Земли, ПАИ представила детская экологическая библиотека «Радуга».

Торжественное открытие псковского экофестиваля и старт социально-экологической акции «Добрые крышечки» состоятся 17 апреля. Цели акции - сделать мир чище и помочь нуждающимся детям. Все вырученные средства от переработки «добрых крышечек» будут зачислены на официальный счет АНО ЦДА «Добрея» и будут распределены между её подопечными.

Также 17 апреля в библиотеке «Радуга» будет объявлено о новом экологическом творческом конкурсе для детей и подростков, организатором которого выступило Управление Росприроднадзора по Псковской области. Одновременно откроется выставка флорариумов и моссариумов «Мир в стеклянной коробке» от FloMossMaster и Дарины Шачневой, на которой будут представлены композиции из живых растений, мхов и камней.

18 апреля пройдёт Межрегиональная конференция «Зеленые библиотеки России: проекты, открытия, инновации», в которой примут участие представители издательств, природоохранных организаций, образовательных учреждений и библиотекари из разных регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа. Цель конференции - обмен опытом работы в сфере экологического просвещения детей через книгу и чтение.

В рамках фестиваля в библиотеке «Радуга» также будут проводиться мастер-классы для детей и подростков. Мастер-класс по созданию фитокартины пройдет 18 апреля. А мастер-класс для самых маленьких читателей по изготовлению книжки-малышки на экологическую тему «Гусеничка напоминает» запланирован 19 апреля.

20 апреля сотрудники национального парка «Себежский» проведут для самых маленьких участников фестиваля литературную дегустацию «Мишкин год». Малыши познакомятся с природой нацпарка и его обитателями, а также с развивающей книгой «Мишкин год», изданной в рамках проекта «Заповедные истории».

По традиции 20 апреля станет на экологическом фестивале в Пскове днём чистоты. В этот день у стен библиотеки пройдет субботник «Чистый город начинается с тебя!». Все желающие смогут приобрести практические навыки по раздельному сбору мусора, а также принять участие в экопрактикуме от сотрудников завода «Титан-Полимер» и изготовить на память об этом событии экозначки.

Организаторы фестиваля также предлагают жителям Пскова собрать вещи в пользу подопечных Детского фонда.

Также 19 апреля гостей библиотеки «Радуга» ждет встреча с основателями подворья «Птичий дворик» - «Будь человеком человек…». Сотрудники подворья расскажут о своей работе по реабилитации диких животных и птиц, пострадавших от деятельности человека и факторов природы.

22 апреля в библиотеке «Радуга» пройдет встреча со специалистом Противопожарного лесного центра Александром Ивановым. Тема - «Охрана природы в твоих руках».

23 апреля в гости к читателям «Радуги» приедет писательница Марина Дороченкова (г. Санкт-Петербург). Гостей праздника ждёт интерактивная программа по выставке иллюстраций одной из книг Марины Дороченковой. В этот день также будут подведены итоги социально-экологической акции «Добрые крышечки» и состоится награждение самых активных участников фестиваля. В течение всего дня для участников фестиваля также будут организованы экоигротека, экогалерея и экомультзал.

Партнёрами библиотеки «Радуга» по организации и проведению фестиваля «Чистый город» в этом году стали: УГХ администрации города Пскова, ООО «Титан-Полимер», Национальный парк «Себежский», Противопожарный лесной центр, Институт переработки и вторсырья, Детский фонд, подворье «Птичий дворик», мастерская FloMossMaster и школы микрорайона Завеличье.