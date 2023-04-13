«Одна семья – один ребенок»: к премьере китайской трагедии готовятся в Пскове

15:55, 13 апреля 2023, ПАИ

О спектакле «Лягушки», премьера которого состоится в Псковском театре драмы 19 апреля, рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM его постановщик, режиссер Никита Кобелев (Москва).

«Действие спектакля происходит в Китае во второй половине XX века – с 50-х годов до 2000-го. И в центре – история акушерки. Анна Син ее зовут, она принимала роды. Но когда в Китае вступил в силу закон «одна семья – один ребенок», поступила в комиссию по планированию рождаемости. То есть ей приходилось делать аборты тем людям, которые превышали этот закон», – сказал Никита Кобелев.

Спектакль представит сразу несколько историй тех, кто прошел через руки акушерки, а также покажет боль и переживания главной героини.

«И потом вторая часть романа, уже спустя 20 лет после этих событий, когда этот закон ослаб и потерял свою директиву», – заметил гость студии и добавил, что спектакль будет длиться около 3 часов.