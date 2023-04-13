ВИДЕОФАКТ Конный двор

15:41, 13 апреля 2023, ПАИ

Бегающих по двору многоквартирного дома коней и пони сняли на видео в Пыталовском районе. Видео прислала читательница Псковского агентства информации.

Девушка рассказала, что наблюдала за лошадьми на улице 60-летия СССР в посёлке Белорусский. По её словам, животные принадлежат местной жительнице. «Хозяйка живет в поселке, о произошедшем ей уже сообщили», — пояснила девушка.

Она также добавила, что обычно коней выгуливают на поле за поселком. «Тут они бегают нечасто, но в прошлом году их кто-то отвязал. Тогда они ушли за 5 км от поселка», - отметила она. Девушка также добавила, что сами по себе кони вполне дружелюбные.