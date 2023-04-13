Псковские волонтеры борются с подростковым курением

16:58, 13 апреля 2023, ПАИ

Социальная кампания «Спасибо за отказ!» по борьбе с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции стартовала в Псковской области. К акции подключились псковские добровольцы и 250 объектов торговли. Об этом ПАИ рассказала руководитель межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская.

Запуск социальной кампании состоялся 4 марта. Акция включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет и вейпов, размещение наружной социальной рекламы, информации в соцсетях и в СМИ, а также усиление общественного контроля. Распространение материалов осуществляется силами волонтеров Псковского городского молодежного центра и специалистов комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

13 апреля представители Общественного совета по проблеме подросткового курения и молодежного центра посетили торговые точки Пскова.

«Мы призываем продавцов соблюдать запрет на продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Табачная продукция и электронные сигареты не должны быть доступны детям. Информационные материалы кампании – стикеры, памятки и плакаты, которые волонтеры передают продавцам, напоминают о законе, штрафах и необходимости спрашивать документ в случае сомнения в возрасте покупателя», - подчеркнул директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев.

Руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская добавила, что сегодня широкое распространение в подростковой среде получили электронные сигареты, особенно одноразовые устройства. Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и ограничить доступ несовершеннолетних к табаку и вейпам.

«250 объектов торговли Псковской области уже подключились к кампании. По данным исследования «Ромир», 40% курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них сигареты и таким образом приобретают эту продукцию. Поэтому мы призываем не только продавцов соблюдать закон, но и взрослых покупателей не участвовать в покупке этой продукции для несовершеннолетних», - отметила Анна Сорочинская.

Принять участие в акции может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сообщить о фактах продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним.

Специальные материалы должны не только стимулировать торговые точки более жестко соблюдать запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, но и обратиться к взрослым потребителям с призывом не приобретать сигареты по просьбе подростков и сообщать о нарушениях закона на специально созданную горячую линию - 8 800 234 29 26.