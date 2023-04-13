В Великих Луках полиция устанавливает личность мужчины, обокравшего магазин
Жителей Великих Лук просят помочь установить личность мужчины, запечатлённого на фотографии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что 18 марта с 12:45 до 13:00 молодой человек находился в торговом зале магазина, расположенного по адресу: Великие Луки, улица Гражданская, 9д.
Как уточнили в пресс-службе, мужчина похитил из магазина алкогольную продукцию. Ущерб составил более тысячи рублей. С заявлением о хищении в полицию обратились работники магазина.
Граждан, обладающих какой-либо полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефону: +7 999 0938638,
8 (81153) 5-27- 94 или 02.
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